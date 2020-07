Tomasz Kammel był prezenterem wielu programów TVP, jednak największą popularność przyniosła mu "Randka w ciemni", którą prowadził przez 7 lat. Wielokrotnie był konferansjerem podczas festiwali w Sopocie i Opolu oraz sylwestrowych koncertów TVP. Obecnie jest jednym z gospodarzy "Pytania na śniadanie" oraz prowadzącym "The Voice Senior".

Reklama

Swoje 23-lecie w szeregach Telewizji Polskiej świętował na Instagramie:

Moi Najulubieńsi! Dzisiaj mijają 23 lata odkąd pracuję w Telewizji Polskiej.

Tyle wspaniałych rzeczy się wydarzyło, tyle programów, przygód, tylu kapitalnych ludzi, których poznałem, a i tak wiem, że najlepsze przede mną. I to jest turbo ekscytujące :)

Jednak jest coś jeszcze. Wiecie bez kogo to wszystko nie miałoby sensu? Bez Was!

Dziękuję, że chcecie być ze mną, i że tak dobrze nam ze sobą!

#tv #rocznica #happy #❤️ #lecimydalej #💪

Fani Tomasza Kammela zasypali go w komentarzach gratulacjami i wyrazami uznania:

Klasa i inteligencja

Jest Pan profesjonalistą ❤️ Cokolwiek Pan prowadzi, jest na najwyższym poziomie

Super właściwy człowiek na właściwym miejscu 👏jest Pan jak wino .

Zdecydowanie jedna z najsympatyczniejszych mordek telewizyjnych... uwielbiam bardzo!

Znaleźli się jednak i tacy, którzy choć doceniają profesjonalizm Kammela, to nie zazdroszczą mu tego, gdzie od 23 lat pracuje:

Pana nie sposób nie lubić jednak to miejsce pracy - z całego serca można współczuć

ciężki klimat w tej telewizji i tak się dziwię że jakoś tam wytrzymuje 🙈

Sam prezenter nie dał się wciągnąć w dyskusję i nie odpowiedział na komentarze krytykujące jego pracodawcę