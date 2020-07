Katarzyna Skrzynecka jak wielu jej kolegów i koleżanek z branży bardzo cieszy się z tego, że po odmrożeniu teatrów, w końcu może wrócić do pracy. Fani dziwią się zaś, jak to możliwe, że aktorka nie miała oszczędności, które pozwoliłyby jej spokojnie przetrwać pandemię. Oto, co im odpowiedziała.

Kilka dni temu Katarzyna Skrzynecka pochwaliła się na swoim Instagramie powrotem zarówno na deski teatru, jak i na plan programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Reklama Od 5 marca - jak tysiące Polaków, uziemionych przez pandemię - trwamy bez możliwości pójścia do swojej pracy, by zarobić na życie... (...)

Pojawiają się pierwsze zawodowe "światełka w tunelu" 👍👍😊 "Odmrażają się" realizacje niektórych programów telewizyjnych 🌞 Od września będziemy mogli powrócić na antenę POLSATU z nowymi odcinkami przerwanej covidem 13 Edycji TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO 💙💙💙

BAAAARDZO tęskniliśmy 💙😊 Telewizja Polsat oraz EndemolShine Producent programu zdecydowali o możliwości wznowienia realizacji programu na nowych zasadach bezpieczeństwa 👍 ze zredukowaną Publicznością w studio, kontrolą medyczną, pracą w maskach, ALE BĘDZIEMY 💙💙💙💙 Trzymamy kciuki, by się udało 👍 Fani aktorki dziwili się, jak to możliwe, że tak popularna gwiazda nie zgromadziła oszczędności, które pozwoliłyby jej w spokoju, bez obaw o przyszłość, przetrwać pandemię: Zastanawia mnie to że ludzie którzy tyle pracowali przed pandemia nagle tak zostali baz środków do życia? Przecież każdy znasz stara się mieć odłożone na czarną godzinę i przy mniejszych zarobkach także nie powinno być tak źle A Ja mysle że jak były złote czasy to trzeba sobie troszeczkę odkładać na kryzys. Skrzynecka odpowiedziała na te wątpliwości fanów: nie mamy ani niań, ani sprzątaczek, zawsze radzimy sobie z tym sami 👍 Przy 4osobowej rodzinie plus seniorach na utrzymaniu, oszczędności szybko topnieją niestety. Polscy aktorzy to nie hollywoodzkie gwiazdy 🤣🤣 Nie ten status, nie te pensje, nie ta sława 🤣 i całe szczęście, bo sławy holywoodzkiej nigdy nie pragnęłam i nigdy bym nie chciała. Pozdrawiam serdecznie