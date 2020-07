W 2015 roku Paulinie Krupińskiej i Sebastianowi Karpielowi-Bułecce urodziła się córka Antosia, a dwa lata później na świat przyszedł ich syn Jędrzej. W 2018 roku modelka i muzyk postanowili zaś zalegalizować swój związek i wzięli góralski ślub.

Paulina w swoich mediach społecznościowych często zachwyca się pociechami i przyznaje jednocześnie, że opieka nad dwójką dzieci to prawdziwe wyzwanie. Zwłaszcza, że modelka w ostatnich miesiącach dużo czasu i uwagi poświęca pracy, bowiem została jedną z prezenterek "Dzień Dobry TVN".

W rozmowie z magazynem "Party" zdradziła, że choć marzy jej się trzecie dziecko, to wraz z mężem doceniają wygodę obecnej sytuacji:

Fajne mamy te dzieciaki i świetnie by było, jakby jeszcze jedno dziecko dołączyło do naszej rodziny. Jedyne, co nas na razie ogranicza, to wygoda i lenistwo. Jest nam dobrze w tym momencie, w którym jesteśmy, ale marzenia i plany są - przyznała Kurpińska.