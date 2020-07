Doda u szczytu swej kariery zarabiała krocie. I choć zawsze lubiła wydawać na drogie ciuchy i dodatki, to dbała także o to, by mądrze zabezpieczyć swój majątek. Jedną z inwestycji, na jakie postawiła są nieruchomości. Rabczewska jest właścicielką kilku mieszkań w Warszawie. Jedno z nich właśnie postanowiła sprzedać. Przypuszczalnie zmusił ją do tego fakt, iż potrzebuje środków na produkcję swojego filmu "Dziewczyny z Dubaju". O wystawieniu mieszkania na rynek nieruchomości poinformowała na Instagramie:

Moje mieszkanie 135m na Górnym Mokotowie,na ostatnim piętrze kamienicy, właśnie zostało wystawione do sprzedaży. - napisała i zamieściła wideo, na którym oprowadza internautów po wnętrzach nieruchomości

Kochani, jestem właśnie w swoim mieszkaniu, jednym z nich i mam dla Was super wiadomość. Mianowicie wystawiam je do sprzedaży. Jest bardzo kolorowe i artystyczne, więc jakby nie patrzeć, nie jest to dla każdego opcja, ale zachęcam.

Mamy widok na Manhattan Warszawy. Jest w samiusieńkim praktycznie centrum, więc naprawdę wszędzie rzut kamieniem. Można robić imprezy pod szyldem "Bar Doda". Jeżeli jesteście zainteresowani (tak, to jest śmigło od samolotu), to was zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu. Podam Wam namiar do agenta nieruchomości. - zachwalała niczym profesjonalna agenta nieruchomości.

Najbardziej oddani fani Dody w komentarzach zachwycali się wystrojem i wyznali, że ich marzeniem byłoby mieć mieszkanie po ich idolce. Wśród komentujących znaleźli się jednak i tacy, którym nieruchomość nie przypadła do gustu:

No ja osobiście nawet za darmo nie chciałabym tego mieszkania.. straszna pstrokacizna

Widok zza okna niezbyt ciekawy

Co za kicz, bezguście i pstrokacizna!! Nie chciałabym tam zamieszkać .

Wedlug mnie tragiczne, ciasne klitki i te kolory👎