Poranny rytuał 💚💙💚 #peace #calm #nature - napisała na swoim profilu Joanna Moro pokazując serię zdjęć, na których widać jak siedzi naga na pomoście nad jeziorem.

Aktorka nie wyjaśniła szczegółowo, na czym polega jej rytuał, ale fani mieli na temat tej publikacji bardzo podzielone opinie. Jedni uznali, że Joanna wygląda pięknie i pozytywnie ocenili jej odwagę w publikowaniu takich zdjęć.

Inni jednak uznali, że matce trójki dzieci nie wypada pokazywać się w negliżu:

Dno dna, co powiedzą dzieci w szkole kim jest ich mama - napisała jedna z internautek, na co Joanna Moro odparła: szkoła służy do nauki

Jak widać aktorka nie przejęła się negatywnymi komentarzami i wyraziła nadzieję, iż w Polsce podejście do nagości niebawem ulegnie zmianie.