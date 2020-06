Ewa Wachowicz od lat jest obecna w polskich mediach jako ekspertka od gotowania. W swoich programach zachwala naturalne produkty i zdrową dietę. Nic więc dziwnego, że bezprawne wykorzystanie wizerunku w reklamach środków na odchudzanie niewiadomego pochodzenia wzbudziło jej oburzenie.

Reklama

Wachowicz postanowiła nagłośnić sprawę, by ostrzec swoich fanów przed tym specyfikiem:

‼️‼️‼️‼️UWAGA ‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️‼️FAŁSZYWE NEWSY I REKLAMY‼️‼️‼️‼️ W internecie pojawiła się fala fałszywych newsów i reklam z moim zdjęciem i niewiadomego pochodzenia środkami na odchudzanie!



TO OSZUSTWO‼️‼️‼️

NIE WIERZCIE W TE REKLAMY‼️‼️‼️ NIE REKLAMUJĘ ŻADNYCH ŚRODKÓW NA ODCHUDZANIE‼️‼️‼️

NIE KUPUJCIE TEGO‼️‼️ To niewiadomego pochodzenia środki o niesprawdzonym składzie! Nie wiadomo, jak szkodliwy wpływ mogą mieć na zdrowie!



Od kilku tygodni znów walczymy z blokowaniem tych reklam, bezprawnie wykorzystujących mój wizerunek!



PAMIĘTAJCIE! PROMUJĘ TYLKO ZDROWE ODŻYWIANIE I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ!

Od zawsze w swoich programach, książkach, wywiadach promuję tylko zdrowy tryb życia, dobrze zbilansowane posiłki i ruch, aktywność fizyczną. To dla mnie jedyna droga do zdrowia i pięknej sylwetki!



Dziękuję Wszystkim, którzy wraz ze mną blokują te fałszywe reklamy w internecie i dają mi znać o kolejnych fałszerstwach.

Podobny problem z bezprawnym wykorzystaniem wizerunku w reklamie miały również Martyna Wojciechowska, Magda Gessler, Katarzyna Dowbor czy Katarzyna Bosacka.