Kayah i Rinke Rooyens byli małżeństwem zaledwie przez dwa lata, ale doczekali się wspólnego syna Rocha. Prawdopodobnie z uwagi na jego dobro, byli małżonkowie po rozwodzie zadbali o to, by mieć przyjacielskie relacje. Z okazji Dnia Ojca piosenkarka w bardzo ciepłych słowach napisała na Instagramie o Rinke:

@rinkerooyens Ojciec mojego Dziecka! ❤️ Bez jego troski, opieki i poświęcenia, płyta „Kayah i Bregović” nie miałaby szansy ukazać się w 1999 roku! Wszyscy fani tej płyty, brawa dla Rinke!!! 👏🏻👏🏻👏🏻😁😁❤️❤️❤️ No i oczywiście wielkie całusy dla wszystkich SuperTatusiów, którzy są zawsze wsparciem dla swoich Dzieci! Dużo miłości ❤️❤️

Producent nie pozostał byłej żonie dłużny i odpowiedział:

Dziękuję ci za te piękne słowa, za to jak piękną kobietą jesteś, za twój magiczny głos, za to że we wszystkich trudnych momentach mojego życia zawsze mnie wspierałaś i mogłem na Ciebie liczyć. Dziękuję za to, jak wspaniałą jesteś matką i dziękuję za najpiękniejszy prezent, jaki dostałem w życiu - naszego syna Rocha.

Okazuje się także, że bardzo ciepłe relację łączą Kayah z obecną partnerką Rinke, Joanną Przetakiewicz. Projektantka gościła ostatnio w domu piosenkarki, a ta nakarmiła ją kotletami swojej mamy. O tym spotkaniu Kayah napisała na Instagramie:

Już dziś posłuchacie mojej audycji w pełni z kobietą petardą, kobietą rakietą, cudowną SuperENKą, która zachwyca mnie za każdym razem. Piękna ciałem i duchem! O zniewalającym uśmiechu i zaraźliwej, pozytywnej aurze. Swoją energię i siłę przekazuje od prawie dwóch lat projektowi @eranowychkobiet_klub Jeździ po całej Polsce, wspiera i jednoczy kobiety! Ramię w ramię. A już jutro premiera książki, w której zebrała opowieści Kobiet, którym udało się wyjść z ciężkich życiowych doświadczeń zwycięsko! 💗💗💗Audycję nagrałyśmy u mnie w domu.

Joanna również nie szczędziła Kayah ciepłych słów:

TO BYŁO FANTASTYCZNE SPOTKANIE, za które dziękuje z całego serca ♥️ kocham takie rozmowy z mądrymi babkami, którym nie jest wszystko jedno i widzą więcej. A te kotlety Twojej mamy, to już w ogóle szał i obłęd‼️ Zrobimy Wam hamburgery następnym razem u nas ♥️♥️DO ZOBACZENIA

W odpowiedzi Kayah zażartowała:

ja wciąż nie wierzę, że Ty tyle zjadłaś!!! Gdzie to upychasz???