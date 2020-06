W weekend na instagramowym profilu Moniki Miller pojawiło się jej zdjęcie w sportowym staniku z takim opisem:

Obiecałam wam wyjaśnienie. No więc, I feel like an abc, cuz in one night I went from F to C 😵😀 ——————————————————————

Fani szybko skojarzyli, że przejście z F do C to zmiana rozmiaru miseczki stanika. Potwierdzeniem są hasztagi #operacja i #redukcja.

W komentarzach internauci zasypali Monikę pytaniami, na które ona cierpliwie odpisywała. Zdradziła na przykład, że chętnie zmniejszyłaby piersi jeszcze bardziej:

Gdyby się dało, chętnie przeszłabym nawet na A 😍

Na pytanie zaś, czy rozmiar F był naturalny, odparła:

Urosłam do takiego rozmiary głównie przez problemy z wagą

Pytana zaś o powody takiej decyzji, odpisała iż głównym z nich była dyskopatia kręgosłupa:

mój kręgosłup jest teraz bardzo szczęśliwy

Zawsze powtarzam, zdrowie najważniejsze!

Jednak nie wszystkim fanom Moniki Miller spodobała się jej decyzja o zmniejszeniu piersi. Wśród niezadowolonych przeważali oczywiście mężczyźni:

Mniejszy biust = unfollow. Żegnaj!

Złamałas mi serce 😥 to nie jest fair.

co za koszmar, okropność

Monika zdaje się jednak nie przejmować negatywnymi komentarzami, bowiem jest bardzo zadowolona ze swojego nowego wyglądu.