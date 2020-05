Paris Hilton odwiedziła sklep La Manii w 2011 roku. Dziś nieco zapomniana celebrytka, wówczas znajdowała się u szczytu sławy, dlatego butik Joanny Przetakiewicz przeżywał wówczas prawdziwe oblężenie fanów Paris. Sama dziedziczka hotelarskiej fortuny zrobiła zaś na projektantce bardzo pozytywne wrażenie:

Paris Hilton to wesoła, śmieszna, urocza osoba. Zero dystansu, zero zadartego nosa (...) Miałam bardzo dobre wrażenie, bo widać, że to jest dziewczyna, która kocha życie. Która kocha ludzi. Ona się nie wywyższa, więc zrobiła na mnie bardzo miłe wrażenie - wspomina w rozmowie z jastrzabpost.pl

Podobne spostrzeżenia Przetakiewicz miała na temat Victorii Beckham:

Victoria Beckham, z którą miałam okazję kilka razy się spotkać jest zupełnie inną osobą, niż się wydaje. Ona generalnie wydaje się taką zimną suką, typową cold bitch, która się w ogóle nie uśmiecha, jest arogancka i się wywyższa. Nic takiego. Victoria się nie wywyższa. Jest urocza, normalna. Kiedyś rozmawiałam z kimś, kto pracował dla Victorii i Davida jako asystent. Ten ktoś powiedział mi, jacy to są fajni ludzie. Jak oni miło traktują swoich pracowników. Beż żadnego wywyższania się, bez żadnej arogancji.

Dobrym znajomym polskiej projektantki jest także światowej sławy kreator mody Karl Lagerfeld.