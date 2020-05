Ida Nowakowska to zawodowa tancerka, która dała się poznać szerokiej publiczności dzięki udziałowi w jednej z pierwszych edycji show "You Can Dance". Po kilku latach wróciła do programu jako jurorka, a od pewnego czasu rozwija swoją karierę w roli prezenterki telewizyjnej na antenie TVP. Była prezenterką "Pytania na śniadanie" i jurorką w show "Dance, Dance, Dance". Prowadziła także program "Ameryka da się lubić".

Reklama

Zanim Ida zrobiła karierę w polskiej telewizji, przez wiele lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych, gdzie poznała swojego męża Jacka Herndona. Ślub wzięli w 2015 roku i zamieszkali w jego rodzinnej Kalifornii. Ida z uwagi na zawodowe obowiązki dużo czasu spędza w Polsce. W sytuacji takiej rozłąki małżonków zastała pandemia koronawirusa. W rozmowie z jastrzabpost.pl tancerka opowiedziała, jak obecnie funkcjonują:

Mój mąż jest teraz w San Francisco. Wyruszył do swoich rodziców na początku pandemii. Pracuje zdalnie. Czekam na niego. Mam nadzieję, że już niebawem będzie ze mną i już jak będzie, to na długo. Zamierza tutaj rok pracować. Dostał propozycję, którą przyjął i będziemy tutaj razem rok. Potem zobaczymy, co się będzie dalej działo. Ta rozłąka jest dla mnie bardzo męcząca. Można ją przeżyć, bo wiem, że potem będzie już ze mną na zawsze.

Ida dodała, że nie załamuje się tą sytuacją, bo wie, że już niedługo znów będą razem i tym razem nic ich nie rozdzieli. Obecna trudna sytuacja pokazała zaś, jak bardzo się kochają

Ale tęsknie za nim okrutnie. Cały czas ze sobą rozmawiamy i nie możemy doczekać się spotkania. Ta kwarantanna spowodowała, że kocham go potrójnie. Nie wiem, jak to możliwe.