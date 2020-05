Ponad dwumiesięczna narodowa kwarantanna to czas ciężkiej próby dla wielu związków. Nagle okazało się bowiem, że dla niektórych konieczność spędzania z partnerem 24 godzin na dobę to prawdziwa tortura. Na szczęście Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski do tej grupy par nie należą.

Przemysław Kossakowski i Martyna Wojciechowska są parą od ponad 2 lat. Od pewnego czasu podróżnicy mieszkają ze sobą, więc okres kwarantanny spędzają razem. I choć mogłoby się wydawać, że dla dwojga aktywnych osób, przywykłych do częstych podróży i dużej dawki adrenaliny, takie zamknięcie będzie ciężką próbą, okazuje się, że jest wprost przeciwnie. W rozmowie z magazynem "Show" Martyna Wojciechowska zdradziła, że czas domowego zamknięcia mija jej zaskakująco dobrze: Mam wspaniałą rodzinę: partnera, z którym żadne wyzwanie nie wydaje mi się trudne. Przekonałam się, że świetnie ulokowałam uczucia. Z kwarantanną świetnie radzi sobie także córka Martyny, Marysia: Po przejściowych problemach imponująco dobrze ułożyła sobie na nowo plan dnia i zajęć. Poza tym ćwiczy, rysuje, dużo czyta i naprawdę często się śmieje – powiedziała dumna mama.