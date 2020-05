Lider Ich Troje znany jest z tego, że nie lubi być sam i musi mieć u swego boku partnerkę. Po każdym ze swoich czterech rozwodów Michał błyskawicznie znajdował nową miłość, której równie szybko składał kolejną przysięgę małżeńską. Dla Dominiki Tajner nie było więc zaskoczeniem, że jej były mąż w rok po rozwodzie ma już nową żonę.

W rozmowie z jastrzabpost.pl Dominika Tajner zapewniła, że nie ma problemu z nowym związkiem Michała:

Nie jesteśmy przyjaciółmi, że dzwonimy na ploteczki, pytamy co słychać, jak u ciebie w związku. Ale nie ukrywam, że jak rozmawiamy, to pytam o to, jak mu się układa, ostrzegam go, na co ma uważać. Więc relacje mamy bardzo poprawne. Jesteśmy bardzo dobrymi kolegami. W końcu kawał czasu i kawał życia spędziliśmy ze sobą.

Michał Wiśniewski swój piąty ślub potwierdził niedawno w mediach. Z powodu pandemii uroczystość była kameralna, ale piosenkarz planuje ponoć huczne przyjęcie kiedy sytuacja epidemiologiczna w kraju się zmieni. Lider Ich Troje i jego nowa żona mają wspólnie ośmioro dzieci z poprzednich związków.