Łupem złodzieja padły kwiaty w doniczkach, jakie Monika Zamachowska poustawiała na klatce schodowej. I choć strata jest stosunkowo niewielka, to ta sytuacja bardzo zasmuciła dziennikarkę, skłaniając ją do przygnębiającej refleksji na temat relacji międzyludzkich:

Taka smutna refleksja: spółdzielnia mieszkaniowa, w której działam i na terenie której mieszkam, ma 90 lat. Żyją jeszcze osoby, które mieszkają tu od wojny. To od nich wiem, że nikt nigdy nie kradł kwiatów z parapetów klatek schodowych. Bo to jest dobro wspólne. Strata jest niewielka, zresztą sprawdzimy monitoring i zidentyfikujemy złodzieja, nie o to chodzi.

Mam wrażenie, że coś w nas pęka, jakaś resztka poszanowania dla bliźnich, zwykłej ludzkiej solidarności umiera. Może to ten wirus, a może zaczęło się już wcześniej. Nie wiem, ale smutno mi dzisiaj. Chyba świat rzeczywiście zmienia się nieodwracalnie. Nie wydaje się Wam?

Zamachowska pokazała też wiadomość dla złodzieja, jaką rozwiesiła na klatce:

Uprzejmie proszę o zwrot kalatei wraz z osłonką, którą zakupiłam, a która pasuje do pozostałych osłonek na kwiaty na parapetach w klatce V. Jeśli ktoś potrzebuje porady w sprawie aranżacji mieszkania i zakupu roślin zielonych, proszę o kontakt. Natomiast rośliny na parapetach klatki schodowej proszę zostawić na parapetach

Dziękuję

Monika Zamachowska

Czy złodzieja ruszy sumienie? A może przestraszy się determinacji dziennikarki i odda skradzione kwiaty.