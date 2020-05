Za sprawą swoich kontrowersyjnych wypowiedzi dotyczących osób LGBT, krytykowania multikulturowości oraz uwielbienia dla Antoniego Macierewicza, Jarosław Jakimowicz od pewnego czasu stał się gwiazdą prawicowych mediów. Będąc częstym gościem programów publicystycznych TVP, aktor poczuł w sobie powołanie do komentowania politycznej rzeczywistości nie tylko przed kamerami, ale także w swoich mediach społecznościowych.

Ostatnio w typowy dla siebie sposób skomentował facebookowe nagranie Szymona Hołowni, w którym kandydat na prezydenta roni łzy nad łamaniem w Polsce konstytucji. Jakimowicz nie mógł znieś tego wystąpienia, a upust swoim emocjom dał na Instagramie:

PAJAC. Nie dam rady nie skomentować tego beczenia z konstytucją w ręku. ŻENADA‼️ To, że podobny do lalki Chuky to, że nie wiadomo, wiadomo kto go FINANSUJE to interesujące, może zaskakujące, ale to frajerstwo, które odwalił z nieudolną sceną płaczu to się w głowie nie mieści. Może niech już lepiej w poważną politykę bawią się politycy a nie pajac na gumce. Wyobraźcie sobie rozmowę, negocjacje z np. Putinem 😜 nosem by go wciągnął i wypluł 😜 WSTYD ‼️A gdyby ktoś się mnie spytał czy ja płaczę to odpowiem, że tak. Zawsze na programach Pani @katarzyna_dowbor_official Twoj nowy dom

Ponieważ Jarosław Jakimowicz zgromadził w swoich mediach społecznościowych sporą grupę osób, które reprezentują podobne do niego spojrzenie na świat, post spotkał się z ich dużym uznaniem. Znaleźli się jednak i tacy, którzy skrytykowali aktora za niski poziom przekazu:

Spójrz w lustro zanim zaczniesz kogoś obrażać! Żałosny post. Poniżej jakichkolwiek poziomów!

a też płaczę jak widzę Pana wpisy. Chryste nic nie wskazywało, że Pan tak zbizikuje!

Zenada. ... mlody wilk mial chyba wiecej rozumu szacunku i poziomu wypowiedzi. .. 👎👎👎