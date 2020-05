Ponieważ Lewandowscy respektują zasady dystansu społecznego, urodziny Klary uczcili tylko we własnym gronie. Anna zadbała jednak o to, by córeczka poczuła wyjątkowość tego dnia, dlatego dziewczynka mogła cieszyć się pięknymi dekoracjami, elegancką kreacją oraz pięknymi prezentami

Reklama

Dziś nasza córeczka obchodzi swoje 3 urodziny. Ten rok będzie dla Niej bardzo wyjątkowy🌷

Kochanie dla Ciebie wszystko ❤️ - napisała trenerka na swoim Instagramie pokazując zdjęcia z urodzin córki

Urodzinami swojej małej księżniczki pochwalił się także Robert Lewandowski:

Happy 3rd Birthday my little Princess 😍 Love You - napisał piłkarz na Instagramie

Fani życzyli dziewczynce spełnienia marzeń, a jej mamie tego, by druga pociecha urodziła się tego samego dnia i w przyszłości świętowała urodziny ze starszą siostrą.