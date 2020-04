Miał być biały piasek pod stopami, szum błękitnego morza, palmy i słońce nad głowami, a tymczasem jest domowa kwarantanna. Pandemia koronawirusa zmusiła Edytę i Cezarego Pazurów do zweryfikowania planów na świętowanie rocznicy. Na swój los żona popularnego aktora pożaliła się na Instagramie:

To najbardziej niechciany gość naszych rodzin w ostatnim czasie... Odwołane: śluby, rodzinne spotkania, projekty zawodowe na które czekaliśmy od dawna...

My właśnie powinniśmy być na pięknej egzotycznej plaży i świętować nasz zaległy miesiąc miodowy 🤷🏼‍♀️ Wczoraj w domu na moim biurku znalazłam listę tułów książek, które zaplanowałam wgrać przed wyjazdem w elektroniczny czytnik, a tuż obok kartkę z sentencją: „Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o twoich planach na przyszłość”. Kto pamięta czyje to są słowa? Chyba Woody Allen?

Małżonkowie się jednak nie poddają i choć marzenia o egzotycznej podróży muszą przełożyć na inny czas, to zamierzają uczcić swoją rocznicę w bardziej swojski sposób:

W każdym razie nic nie zmieni faktu, że będziemy świętować 13 lat razem przy grillu, powracając wspomnieniami do chwil jak te ze zdjęcia 🙃Sentencję przywiesiłam na moją korkową tablicę nad biurkiem 🤷🏼‍♀️ żebym następnym razem wykupiła sobie ubezpieczenie od rezygnacji z podróży 😜 #dontworrybehappy💕

Fani Edyty Pazury pospieszyli ze słowami otuchy. Niektórzy opisali własne plany, które z powodu pandemii, bądź innych nieoczekiwanych okoliczności musieli zmienić.