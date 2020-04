Izabela Janachowska kończąc karierę zawodowej tancerki, zajęła się branżą ślubną. Inspiracją był dla niej własny ślub i wesele. Wielomiesięczne przygotowania, a w finale perfekcyjnie zorganizowana ceremonia sprawiły, że celebrytka poczuła, że to może być jej nowe powołanie. Zaczęła od prowadzenia programów o ślubnej tematyce w TVN Style. Obecnie oprócz bycia gwiazdą telewizji projektuje własne suknie ślubne i prowadzi portal o takiej tematyce.

Reklama

Dwa dni temu na swoim Instagramie Izabela pochwaliła się, że zaprojektowała maseczki ślubne:

Kochani pomyślałam o Pannach Młodych, które mają ślub w tym roku i jeśli nic się nie zmieni będą musiały w tym wyjątkowym dniu nosić maseczkę...specjalnie stworzyłam takie, które pasują do sukien ślubnych z mojej kolekcji i do każdej zamówionej u mnie w showroomie sukni dołączona będzie piękna maseczka 🌟😷👰🏼 Są koronkowe, błyszczące, delikatnie zdobione, białe, bezowe... idealne!!!

Fani zareagowali entuzjastycznie, ale nie zabrakło także krytyków:

Przecież ta maseczka nie chroni przed niczym. Czy jest to maseczka z atestem, bądź 3M, która chroni przed koronawirusem? Czy tylko ozdoba?

Wolałabym odwołać ślub niż pójść w takiej przed ołtarz w ten jeden dzień

W jaki niby sposób koronkowa maseczka ma chronić przed koronawirusem? Przecież to ma dziury. Z fizyką na bakier

Koszmar. Żeby zarabiać na pandemii i tragedii ludzi

już mało jej pieniędzy

Negatywne przyjęcie maseczek rozwścieczyło Izę Janachowską tak bardzo, że w ostrych słowach odpowiedziała krytykom. Na swoim Instastories zamieściła oświadczenie, w którym wyjaśniła, że jej maseczki są bezpieczne i nie powstały po to, by na nich zarabiać:

Do wszystkich hejterów: Rząd nakazał nam zakrywać usta i nos… Mają gdzieś, czym je zakrywamy. Mówią, że może to być nawet szalik! Ok? Szalik! Przypomnijcie mi, jak on nas zabezpiecza przed wirusem?

Ja zrobiłam maseczki z zalecanych tkanin i dodatkową kieszonką na filtr i daję je za darmo swoim klientkom, ale i tak źle! Krytykujecie, bo są koronkowe! Tak, półmózgi, są koronkowe z zewnątrz! Mają podszewkę i kilka warstw! Jeszcze mało? Ciekawa jestem, jakich maseczek wy używacie i jak… Bo jak chodzę po ulicach, to większość ludzi chodzi z maseczkami na brodzie lub nie zakrywa nosa - pisze dosadnie Izabela i dodaje na zakończenie:

P.S. Dla hejterów "półmózgi" to komplement.

Iza nagrała także wideo, w którym postanowiła wyprosić hejterów ze swojego profilu:

Reklama

Zapraszam wszystkich hejterów do opuszczenia mojego profilu! To jest jednak chore, że tłumaczę się z tego, że uszyłam darmowe maseczki… Obłęd!

Celebrytka podziękowała także tym, którzy ją wspierają:

Dziękuję za wszystkie wspaniałe wiadomości, które od was dostaje - czytamy. Dajecie wiarę, że to, co robię, ma sens, a przyznam, że to trudne w kraju, w którym za wszystko, co zrobisz, jesteś hejtowany… Tutaj najlepiej nic nie robić, tylko wymagać i oceniać, ale ja się nie poddaję