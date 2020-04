Kilka lat temu w jednym z wywiadów wyznał, że matka jego dziecka nie jest w stanie zajmować się synem, dlatego chłopiec trafił pod jego opiekę. Kabareciarz stwierdził wówczas, że radzi sobie jako samotny ojciec, choć były chwile, że martwił się o życie 8-letniego wówczas synka.

Nic więc dziwnego, że kiedy w życiu Halamy pojawiła się nowa miłość, poczuł dużą ulgę. W rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że jest zakochany w 20 lat młodszej od siebie Klaudii i nawet myśli o ślubie.

Od trzech lat funkcjonowałem jako samotny ojciec, wychowujący mojego synka. Obecność Klaudii jest wielkim wsparciem. Jest nam teraz lepiej.

Popularny kabareciarz zdradził także, jak spędza czas domowej izolacji:

Jeśli chodzi o spędzanie czasu na kwarantannie, to jest nam razem naprawdę sympatycznie. A jeśli jest jakiś problem, to związany z tym, że moje główne źródło dochodu to występy estradowe, które wyzerowały się praktycznie