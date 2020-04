Borys Szyc jest tatą nastoletniej Sonii, jego żona Justyna ma zaś dwie córki z poprzedniego związku. Maleńki Henryk jest więc pierwszym wspólnym, ale generalnie czwartym dzieckiem pary.

Reklama

Jako najmłodszy i jedyny chłopiec w rodzinie, z pewnością będzie oczkiem w głowie nie tylko rodziców, ale także starszych sióstr.

Aktor dumny ze swojego syna pochwalił się nim na Instagramie:

To już miesiąc tacierzyńskiego❤️❤️❤️👶👶👶

Nieco więcej na temat pierwszych tygodni życia synka napisała na swoim Instagramie Justyna Nagłowska:

Urlop macierzyński kontra urlop tacierzyński. Znajdź różnicę 🤪😂 A tak na serio to najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby stworzyć zgrany team i sobie pomagać. Bo kiedy dzidziuś śpi na tacie to mama może ogarnąć więcej i odwrotnie, kiedy dzidziuś śpi na mamie,to tata może np. zrobić obiad 💙💪🏻 A do tego kiedy oboje macie poczucie humoru, to jesteście uratowani 🙏🏻💪🏻💙Dla nas kwarantanna ma inny wymiar. Dni płyną jak szalone, a gdybyśmy mieli zobrazować naszą dobę, to miałaby ona chyba kształt koła 😂Jest pięknie❤️Henio wczoraj skończył miesiąc ❤️ #mama #tata #synek #rodzicielstwo #macierzyński #tacierzyński #team #rodzice

Pod postem Justyny posypały się pełne zrozumienia komentarze kobiet.