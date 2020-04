Kołakowska przekonuje bowiem swoich fanów, że pandemia koronawirusa nie istnieje, a wszyscy jesteśmy karmieni kłamstwami i bezsensownymi ograniczeniami. Jakiś czas temu była narzeczona Tomasza Karolaka apelowała, by nie przestrzegać zakazu wychodzenia z domów i nakłaniała internautów do łamania obostrzeń związanych z epidemią.

Reklama

Ostatnio zaś Kołakowska alarmuje, by nie dopuścić do przymusowych szczepień na koronawirusa bo wówczas "wszyscy przepadniemy".

Kolejne rewelacje celebrytki przeraziły Hannę Lis. Dziennikarka najpierw poprosiła Violę, by nie rozprzestrzeniała w sieci szkodliwych teorii spiskowych, a kiedy to nie pomogło, zaapelowała, by odłączyć jej Internet.

Kołakowska tak skomentowała wiadomości od Lis:

Chciałam też powiedzieć, że Hanka Lis mnie zaatakowała, prosząc, żeby mi odcięto Internet. Napisałam jej, że myślałam, że ma trochę więcej oleju w głowie, ale ma chyba tam dużo makaronu

Na potwierdzenie tego, że pandemia koronawirusa to nie żaden wymysł, Hanna Lis, udostępniła na Instagramie dane dotyczące liczby zakażonych i zgonów w Stanach Zjednoczonych i Chinach oraz podała kilka źródeł, z których można czerpać rzetelne informacje na temat pandemii. Czy Viola Kołakowska skorzysta z tych podpowiedzi?