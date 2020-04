Za sprawą obywatelskiego projektu ustawy mającej zaostrzyć antyaborcyjne prawo w Polsce, trudny i skomplikowany temat aborcji znów stał się przedmiotem szerokich dyskusji w przestrzeni publicznej. Udział w niej biorą nie tylko specjaliści i osoby mające wiedzę dotyczącą zagadnienia przerywania ciąży, ale także wszelkiej maści celebryci.

Reklama

Ostatnio głos w sprawie aborcji zabrała Marcela Leszczak. Zwyciężczyni jednej z edycji "Top Model", która była zmuszona zawiesić swoją karierę z powodu nieplanowanej ciąży, postanowiła podzielić się z internautami swoimi przeżyciami na temat ciąży. Modelka podkreśliła swoje przywiązanie do wartości religijnych:

Długo myślałam czy napisać ten post, bo wiem, że jestem w mniejszości. Boję się w tej sprawie wyrazić swoją opinię. Nie chciałbym być w oczach Pana niewdzięcznicą, bo mam wspaniałego i zdrowego syna. Trudno mi zebrać myśli po tym wszystkim co czytałam o gwałtach i ciężko chorych dzieciach. Nie jestem za i nie jestem przeciw, ale jestem zdania, że jeśli Bóg daje życie to nikt na ziemi nie ma prawa życia odebrać. Jeśli jesteś w wierze to nic złego Ciebie nie spotka i uwierz mi, że tak jest.

Leszczak odwołała się do własnych doświadczeń i przyznała, że nie była zachwycona swoją ciążą, jednak nie zdecydowała się na jej przerwanie. Zdaniem modelki bowiem usuwanie płodu jest mordowaniem człowieka:

Nasz synek też nie był planowany o czym wszyscy wiedzą, bo już dawno to pudelki i inne portale plotkarskie policzyły. Jestem w tym 0,01% w którym antykoncepcja zawiodła, z mężczyzną, którego znałam kilkanaście dni, z planami na przyszłość i nowym kontraktem agencyjnym. „To nie jest czas na ciążę”-wtedy tak myślałam i uwierz mi, że nie cieszyłam się. Byłam w ogromnym smutku wiele miesięcy, bo nie tak wyobrażałam sobie życia jako 25latka, kiedy moje koleżanki realizowały się zawodowo. Dziś wiem, że Bóg dał mi najwspanialszy prezent na świecie i mam ogromną wdzięczność. Nie wyobrażam sobie innego życia, bo mój syn, który też był „płodem” jest całym moim światem.

Nie jestem mądra w tym temacie, ale droga kobieto mordowanie płodu jest mordowaniem człowieka 😔 .

Możesz nie zgodzić się ze mną, masz do tego prawo, ale bądźmy dobrzy dla siebie szczególnie w tym okresie ♥️🍀

W komentarzach pod postem Marceli rozwinęła się gorąca dyskusja. Część internautów zgodziła się z opinią celebrytki, inni zaś uznali, że choć każdy ma prawo do własnych poglądów, nikt nie powinien narzucać swojego punktu widzenia innym.