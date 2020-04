Anja Rubik ponownie wkracza do walki ze zwolennikami zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Modelka apeluje do swoich fanów, by poparli protest Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

W tym tygodniu w polskim Sejmie odbędzie się czytanie obywatelskiego projektu ustawy "Zatrzymaj Aborcję", pod którym podpisało się 100 tys. obywateli. To już kolejne podejście środowisk antyaborcyjnych do zaostrzenia przepisów dotyczących przerywania ciąży. Inicjatorką akcji "Zatrzymaj aborcję", która walczy o całkowity zakaz aborcji w Polsce, jest Kaja Godek. Reklama Piróg i Rubik oburzeni słowami Godek: Zbyt wielu niewyedukowanych homofobów w polityce Zobacz również Po drugie stronie barykady w sporze o aborcję stoją środowiska feministyczne oraz inicjatywa Ogólnopolski Strajk Kobiet, wspierana przez Anję Rubik. Modelka na swoim profilu na Instagramie zachęca do przyłączenia się do protestów przeciwko zaostrzaniu przepisów antyaborcyjnych w Polsce: Niestety po raz kolejny musimy walczyć o Nasze zdrowie, bezpieczeństwo i godność. Nie wiem czy wiecie ale Pani Godek che abym umarła podczas porodu i zostawiała osierocone dziecko. Pani Godek che abyś ty zgwałcona nie miała wyboru i była zmuszona urodzić dziecko gwałciciela. Pani Godek chce abyśmy przez 9 miesięcy nosiły w sobie dziecko wiedząc, że ono umrze tuż po porodzie lub będzie nieodwracalnie upośledzone.

TAK! to mogę być JA, TY, twoja CÓRKA, WNUCZKA, ŻONA czy MATKA. Anja Rubik: Niewyedukowani ludzie w rządzie próbują zaszczuć przyszłe pokolenia Polaków Zobacz również Ta ustawa dotyczy mnie, ciebie, każdej kobiety, każdego mężczyzny i każdej rodziny w Polsce! W środę Pani Godek będzie czytać obywatelski projekt o zaostrzeniu przepisów antyaborcyjnych właśnie podczas epidemii kiedy nie możemy wyjść na ulice i protestować. Jest to wyjątkowo okrutne, że w momencie kiedy potrzebujemy wsparcia, w momencie kiedy wielu z nas potraciło pracę i nasza przyszłości stoi pod znakiem zapytania próbuje nam się oderwać prawo do decydowania o naszym życiu. W komentarzach internauci wytknęli modelce, że projekt obywatelskiej ustawy, który ma trafić do Sejmu zakłada możliwość przerwania w ciąży w dwóch przypadkach: gdy ta zagraża życiu kobiety, lub powstałą w efekcie czynu zabronionego, jakim jest gwałt. Rubik wyjaśniła jednak, że jej wpis odnosi się nie do samej ustawy, a do przekonań Kai Godek: Pani Godek od lat walczy o zniesienie wszelkich możliwości decydowania o kontynuacji ciąży!