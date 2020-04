Tegoroczna Wielkanoc w większości polskich domów wygląda zupełnie inaczej niż dotychczas, bowiem nie spędzamy jej w gronie rodzinnym. Alek Baron również nie pojechał na święta do rodziców, za to zaprosił na ten czas do swojego mieszkania obecną ukochaną, Blankę Lipińską.

Autorka erotycznych powieści i muzyk zespołu Afromental spotykają się od kilku miesięcy. Z początku ukrywali swój związek przed mediami, ale od momentu, kiedy paparazzi przyłapali ich na czułych pocałunkach w Sopocie, zakochani chętnie pokazują swoje uczucie w mediach społecznościowych. Reklama Narodową kawarantannę Blanka i Baron od początku spędzają razem. On dla niej śpiewa, gra na gitarze i służy męską pomocą przy takich pracach, jak skręcanie balkonowego grilla. Ona zaś odwdzięcza mu się pieczeniem ciast i gotowaniem wyszukanych śniadań i obiadów. Dotychczas zakochani pomieszkiwali w domu Lipińskiej, na święta zaś Baron zaprosił ukochaną do swojego mieszkania: To pierwsze Święta, które spędzam w swoim domu w Warszawie. Jestem wdzięczny wszechświatowi, że Blania pojawiła się w moim życiu i nie muszę spędzać samotnie dzisiejszego dnia, ani każdego kolejnego... ✨🙏🏼✨ •

W ten magiczny czas wysyłam Ci dużo miłości, ciepła, zdrowia i radości! ✨🐣✨ •

Zapraszam Cię do mojego domu, mojej przestrzeni, azylu. Rozgość się wygodnie na kanapie, tylko nie ruszaj gitar! 🎸🚫☝🏼 •

#happyeaster #blessyou #happy #notalone #powercouple #itcouple #werock #nobonobo_pl #wspierampolskiemarki Lipińska doceniła to, w jaki sposób Baron zamanifestował uczucie do niej i odwdzięczyła się podobną deklaracją na Instagramie: Panie Alku, bywa pan taki uroczy i romantyczny. Tak, jestem zakochana jak nastolatka i dobrze mi z tym bardzo - napisała