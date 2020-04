Teatr IMKA od dłuższego czasu borykał się z poważnymi problemami finansowymi. Kiedy w końcu udało się rozwiązać wiele z nich, instytucja musiała zamknąć swoje podwoje na skutek obostrzeń wprowadzonych w celu walki z pandemią koronawirusa. W międzyczasie okazało się, że scenę wynajmowaną przez Tomasza Karolaka, próbowała przejąć Grażyna Wolszczak.

O działaniach aktorki Teatr IMKA poinformował w oświadczeniu przesłanym do redakcji "Wirtualnej Polski":

W czasie, gdy cała teatralna Polska jest dotknięta katastrofalnymi skutkami pandemii koronawirusa, co wymusiło zamknięcie teatrów oraz odcięło twórców teatralnych i artystów od źródła utrzymania - z niedowierzaniem przyjęliśmy informacje, że goszcząca w Teatrze IMKA od 2015 r. Grażyna Wolszczak prowadząca Fundację Garnizon Sztuki, od kilku miesięcy podejmuje starania o przejęcie miejsca naszej działalności artystycznej przy ul. Konopnickiej 6 w Warszawie

Grażyna Wolszczak goszcząc na naszej scenie, znała problemy z jakimi się borykaliśmy, ale też plany jubileuszowe na jesień, miała wiedzę o przyznaniu Imce dotacji, co w żaden sposób nie przeszkodziło jej za naszymi plecami, realizować bez poczucia przyzwoitości własne cele, sprowadzające się do wrogiego przejęcia naszej sceny. Trzeba podkreślić, że Teatr Imka i prowadzona przez Grażynę Wolszczak Fundacja to podmioty konkurencyjne, realizujące zbieżne cele statutowe. Dlatego jej działania związane z siedzibą Teatru IMKA wyczerpują znamiona czynu nieuczciwej konkurencji - napisano.

W oświadczeniu dodano, że Wolszczak w negocjacjach posługiwała się "kłamliwym argumentem wykorzystywanym do negocjowania umowy z zarządcą budynku, iż repertuar Teatru IMKA to de facto jej spektakle. Fakty są takie, że na 15 granych w Teatrze IMKA tytułów – Grażyna Wolszczak ma tylko trzy i tylko jeden gromadzi komplet widzów"

Aktualnie teatra Tomasza Karolaka rozpoczął rozmowy z zarządcą budynku mające na celu przedłużenie najmu. Aktualną umowę Imce wypowiedziano, a termin najmu upływa w czerwcu tego roku.

O komentarz do całej sytuacji poprosiliśmy menadżera Grażyny Wolszczak. Arkadiusz Krzywkowski w przesłanym do dziennik.pl oświadczeniu wyjaśnia:

Z dniem 30 czerwca 2020 roku wygasa umowa najmu między Związkiem Harcerstwa Polskiego a Teatrem IMKA sp z oo mieszczącym się przy ul. Marii Konopnickiej 6 w Warszawie. ZHP podjął decyzję o pozostawieniu tej przestrzeni dla działalności teatralnej i zaproponował Fundacji Garnizon Sztuki dalsze prowadzenie tego miejsca. Fundacja jako zewnętrzny producent od kilku lat prowadzi swoją działalność w Teatrze Imka, którą wynajmuje na zasadach komercyjnych.

Niniejszym informujemy, iż zamierzamy honorować wszystkie zobowiązania Teatru Imka wobec innych zewnętrznych producentów dotyczące ustalonego repertuaru na jesień 2020 roku, repertuar ten pozostaje bez zmian.

Pierwszym działaniem/zobowiązaniem Fundacji Garnizon Sztuki jest dostosowanie Teatru do przepisów obowiązujących w szczególności w zakresie bhp, ppoż i innych.