Jakiś czas temu Martyna Wojciechowska z dumą pisała o talencie plastycznym swojej pociechy, chwalą się jej pięknymi rysunkami. Marysia założyła nawet profil na Instagramie, na którym pokazuje swoje prace. Dziewczynka ma już ponad 9 tys. obserwujących.

Okazuje się jednak, że rysowanie to nie jedyny talent Manii. Jej mama pokazała bowiem, jak nastolatka ćwiczy akrobacje na podwieszanych pod sufitem szarfach.

No to już wiadomo po co była wiercona ta dziura w suficie!🤪

Tak to jest mieć sportowca w domu… Patrzę na te zdjęcia i nie mogę uwierzyć JAK ONA TO ROBI?! Dzieci chyba nigdy nie przestaną nas zaskakiwać! Najgorsze jest to, że powiedziała, że też mnie nauczy😳 Nie wiem jak to się skończy😜

Fani Martyny Wojciechowskiej mocno dopingują swoją idolkę, by zaczęła trenować z córką, a następnie pochwaliła się zdjęciami na Instagramie.