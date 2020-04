Na razie wciąż nie wiadomo, kiedy skończy się w Polsce epidemia koronawirusa i będziemy mogli wrócić do normalnego życia. Pewne jest jednak to, że nasza rzeczywistość będzie inna, bowiem bez wątpienia czeka nas poważny kryzys gospodarczy.

Przerażona tą perspektywą Małgorzata Rozenek postanowiła zaapelować w swoich mediach społecznościowych o trzy rzeczy - wspieranie siebie nawzajem, wspieranie służby zdrowia oraz sięganie po produkty polskich producentów:

#polishgirl 🇵🇱 to ja 😁 jestem z tego dumna🇵🇱 dlatego patrząc na to co się dzieje 🦠rozmawiając z lekarzami, urzędnikami @ministerstwo_zdrowia wieloma właścicielami i właścicielkami polskich firm, martwię się tym jak będzie wyglądała nasza postpandemiczna sytuacja. Nie będzie łatwo, szybko się z tym nie uporamy, wszyscy odczujemy jej skutki, ale wszyscy coś możemy zrobić!

Jak zauważa gwiazda TVN, tym, co możemy obecnie zrobić dla polskich lekarzy i pielęgniarek jest pozostanie w domach:

Co możemy? Przede wszystkim #zostańwdomu 💪 wszyscy już jesteśmy zmęczeni i sfrustrowani, ale niestety to jedyne co trzeba teraz robić, żeby odciążyć polską służbę zdrowia. To ważne! bo dopiero powoli zbliżamy się do szczytu zachorowań. Po drugie: bądźmy dla siebie życzliwi🤗❤️😁 moi znajomi, którzy posiadają narzędzia do sprawdzania nastrojów w polskim internecie, mówią, że ostatnio zauważalny jest wzrost nastrojów i komentarzy o charakterze hejterskim. Ludzie po co? 🤷‍♀️🤦‍♀️ teraz musimy się wspierać, pomagać sobie, być dla siebie dobrzy ❤️ tylko tak przetrwamy ten trudny czas💪

Rozenek zwraca też uwagę, jak ważnym jest wspieranie polskich przedsiębiorców i rodzimej produkcji:

a po trzecie #wspierampolskiemarki 💪👍👏 to od Twoich decyzji zakupowych zależy teraz, jak szybko Polska gospodarka poradzi sobie z nieuchronnym kryzysem. Wszystko co kupujesz, od codziennych zakupów po te od święta, niech będzie polskiej produkcji 🇵🇱 tylko tak pomożemy polskim przedsiębiorcom uratować miejsca pracy🇵🇱💪 polskie produkty na kodzie kreskowym, zaczynają się od cyfr 590. Jak masz wątpliwości sprawdź kod kreskowy, lub zainstaluj sobie jedną z wielu aplikacji, służących do rozpoznawania polskich produktów 🇵🇱

Na zakończenie Rozenek poleciła akcję Ewy Minge mającą na celu sprawdzanie kraju pochodzenia danego produktu i wybieranie tych, które zostały wyprodukowane w Polsce:

@eva_minge zainicjowała społeczną akcje #avepolska której celem jest uświadamianie konsumentów, co do kraju pochodzenia produktów. Więcej o tym znajdziecie u Niej na profilu. Kochani ❤️ wspierajmy polską gospodarkę, wybierając #wspierampolskiemarki 🇵🇱 wspierajmy polską służbę i ochronę zdrowia poprzez #zostańwdomu a najważniejsze wspierajmy siebie nawzajem, życzliwością i sympatią. Bo tylko RAZEM uda nam się przez to wszytko przejść❤️ MIŁEGO DNIA