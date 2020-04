Swój "bardzo ważny piątkowy apel" Magda Gessler rozpoczęła od refleksji na temat tego, co obecnie dzieje się na świecie:

Dziś świat stanął do góry nogami… Porywa nas potężny tajfun i wciąga w dotąd nieznaną czasoprzestrzeń… Wywołuje strach, panikę, dezorientację… To co kiedyś wydawało nam się normalnością, dziś jest idyllicznym życzeniem….Czy to kara za nasz globalizm? Za brak pokory? Za zachłanność? Za zadawanie sobie bólu, krzywdy, ocenę, za szyderczy uśmiech i brak zrozumienia… … Dziś jesteśmy nadzy wobec świata… Czy zatem to nowa lekcja człowieczeństwa? Czy nasza nagość zostanie ubrana w .. w pokorę, szczerość, miłość, tolerancję….??? Mieliśmy już lekcje. Wiele razy zło uderzyło w świat, w ludzi, w przyrodę, w kulturę, …Dziś czuję jakbyśmy byli obmywani mocnym strumieniem wody ….Wierzę że czystej, krystalicznej wody, która nas odrodzi i wyznaczy drogę…. Drogę w głąb sumienia.. Ziemia oddycha bo człowiek się zatrzymał! czujecie jej tętno??? Umiecie słuchać??Czy tylko postrzegamy i patrzymy ślepo za tym co najmniej wartościowe…? Może dotąd nie dostrzegaliśmy „środka”, nie dostrzegaliśmy „serca”….

W kolejnej części restauratorka pisze o tym, czym są dla niej wybory i z jakimi wartościami jej się kojarzą:

Wybory…. Symbol wolności naszego kraju! Wyznaczenie dalszej drogi… wyznaczenie nastrojów i obietnica dobrej przyszłości…nadzieja Ufność Biała karta.. Nie ignorujmy tego co się dzieje. Nie dajmy się porwać tajfunowi!!! Nie akceptujmy warunków jakie są nam podawane na złotej tacy przywilejów‼️Sprzeczność…wykluczenie… tak jest dziś. Sumienie wobec narzuconej konieczności… Ból łamie mi serce.Całe życie bliskie mi były takie wartości i ideały jak o tolerancja, miłość w przeróżnej odmianie, czułość, życzliwość…kolory, uśmiech!

Gessler uważa, że Polacy mają prawo do obiektywnych wyborów, które jej zdaniem nie są możliwe w warunkach izolacji:

Jestem za przełożeniem wyborów, aby te wspomniane wartości nie umarły! Pozwólmy zagłosować Polakom i Polkom w zgodzie z sumieniem, a nie zniewolonym przez obecną sytuację. Zadbajmy o obiektywizm i złapanie świeżego powietrza PO wyjściu z izolacji w której się teraz znaleźliśmy i która determinuje nasze podejście, nasze myśli i potencjalne wybory.... Niech ten przysłowiowy „wiatr” otworzy nam oczy, rozum i na nowo pozwoli się nam odrodzić i spojrzeć na wszystko z obiektywizmem i zgodnie z WŁASNYM sumieniem…Teraz, w tych warunkach izolacji to jest niemożliwe.... Przesyłam wam mój ogród.. moje zen. #przelozmywybory .... dziękuje ❤️

