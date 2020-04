Pięć lat temu Samantha Fox przeżyła ogromną osobistą tragedię, bowiem walkę z chorobą nowotworową przegrała jej wieloletnia partnerka, Myry Stratton. Piosenkarka bardzo przeżyła tę stratę, bowiem nazywała Myry miłością swojego życia. Rok po śmierci Stratton, w życiu Fox pojawiła się Norweżka Linda Olsen. Związek obu pań trwa już cztery lata i niedawno Samantha zdecydowała się oświadczyć ukochanej.

Jak podaje Daily Mail, Fox i Olsen miały pobrać się tego lata, niestety z powodu pandemii koronawirusa zmuszone były przełożyć te plany.

Samantha Fox po raz pierwszy publicznie powiedziała o swojej seksualności w 2003 roku. Przyznała wówczas, że jest w związku z Myry Stratton:

Sypiałam już z innymi kobietami, ale przed Myrą Stratton nigdy nie byłam zakochana. Ludzie mówią, że jestem lesbijką. Ja wiem tylko, że kocham Myrę. Kocham ją w pełni i chcę spędzić z nią resztę życia.

O swojej nowej partnerce, Lindzie, z okazji walentynek Samantha na Instagramie napisała:

Moja piękna dziewczyna, dla mnie jedyna na świecie. To ona otworzyła moje serce na prawdziwą miłość.

Samantha Fox to gwiazda lat 80., która zasłynęła hitem "Touch Me (I Want Your Body)". Za sprawą swoich bujnych, kobiecych kształtów stała się obiektem westchnień mężczyzn na całym świecie.