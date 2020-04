Mayans M.C. to kontynuacja nagradzanego serialu "Synowie Anarchii". Prezentuje historię Ezekiela „EZ” Reyesa, który dołącza do gangu motocyklowego Mayans M.C. Dwa pierwsze sezony produkcji są już dostępne w HBO GO.

Akcja "Mayans M.C." rozgrywa się w tym samym fikcyjnym mieście, co w serialu "Synowie Anarchii", czyli Santo Padre na granicy Californii. Reklama Ezekiel "EZ" Reyes (JD Pardo) niegdyś uchodził za cudownego chłopaka zdolnego sięgnąć po karierę w stylu amerykańskiego snu, teraz jest członkiem gangu motocyklowego Mayans M.C. działającego na kalifornijsko-meksykańskiej granicy. Mężczyzna próbuje pogodzić się ze swoim bratem (Clayton Cardenas), jednocześnie szukając prawdy o śmierci matki. Tymczasem ich ojciec Felipe (Edward James Olmos) usiłuje sprowadzić synów na właściwą drogę. Twórcami produkcji są Kurt Sutter (serial Synowie Anarchii) oraz Elgin James. W głównych rolach występują JD Pardo (saga Zmierzch: Przed świtem. Część 2) jako Ezekiel "EZ" Reyes, Clayton Cardenas (American Crime) jako Angel Reyes - brat Ezekiela, Sarah Bolger (Internat) jako Emily Thomas – sympatia Ez’a z dzieciństwa, Michael Irby (serial HBO Detektyw) jako Obispo "Bishop" Losa oraz Carla Baratta. Serial wyprodukowany został przez FX Production. Pierwszy oraz drugi sezon serialu Mayans M.C. dostępne są już od dzisiaj, 1 kwietnia, w HBO GO. Każdy z sezonów liczy po 10 odcinków. Emisja serialu na antenie HBO3 zaplanowana została również od dzisiaj – premiera pierwszego odcinka pierwszego sezonu serialu Mayans M.C. odbędzie się o godz. 21:45.