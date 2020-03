Anna Lewandowska niema od początku wybuchu epidemii dzieli się ze swoimi obserwatorami przemyśleniami i poradami na ten trudny czas. Kilka dni temu oboje z Robertem poinformowali, że przekazują milion euro na walkę z koronawirusem. Popularna para regularnie publikuje także w swoich mediach społecznościowych obrazki z tego, jak radzą sobie w dobrowolnej domowej kwarantannie.

Reklama

Ostatnio, zainspirowani reportażem o ratownikach medycznych, postanowili po raz kolejny zaapelować do licznego grona swoich fanów o pozostanie w domach:

Jakkolwiek to zabrzmi - mamy wpływ na dalszy rozwój tego, co się wydarzy. Mamy wpływ na życie naszych rodzin i rodzin tych, którzy poświęcają się dla nas. Zwracam się do moich kochanych obserwujących... Mimo że pogoda sprzyja długim spacerom, a siedzenie w zamkniętym domu to ostatnia rzecz, której z początkiem wiosny wam potrzeba, to jest bardzo ważny czas. Zmobilizujcie się i zostańcie w domach🙏Nie spotykajcie się w większych grupach, zróbcie to nie tylko dla siebie, ale dla waszych najbliższych i dla tych, którzy ratują życie chorych 24 godziny na dobę.Dodatkowo PAMIĘTAJMY o tych najbardziej potrzebujących 🙏 między innymi o osobach STARSZYCH, którzy są sami, potrzebują pomocy/POSIŁKÓW #posilekdlaseniora (o tym więcej na moim Insta Story). Dziękuję, że przeczytaliście ten post❤️.

Pod postem Anny Lewandowskiej pojawiły się komentarze z podziękowaniami za tak ważny apel:

Ania dziękuje Ci za ten post Kochana - napisała dziennikarka Marta Kuligowska