O tym, dlaczego słuchacze Newonce.radio nie usłyszeli wczoraj Agnieszki Woźniak-Starak na antenie, dziennikarka poinformowała na swoim Instagramie:

Reklama

Moi drodzy, bardzo żałuję, ale ze względu na to, co się dzieje i na nowe zasady bezpieczeństwa, które traktujemy bardzo poważnie, postanowiliśmy odwołać dzisiejszą audycję Life Balance w @newonce_radio 🙏

Nie oznacza to jednak, że audycja Agnieszki zostaje zdjęta z anteny. Dziennikarka stara się bowiem znaleźć inny sposób na to, by jej program był ciekawy dla słuchaczy, a jednocześnie bezpieczny w realizacji:

Próbujemy znaleźć sposób na funkcjonowanie w trochę innej rzeczywistości, bez gości, których nie chcemy narażać, dlatego na czas kwarantanny audycja zmieni swoją formułę. Chciałabym w nadchodzących tygodniach opowiadać w Life Balance o ludziach, którzy w tym trudnym czasie pomagają innym. Powołali do życia fajne inicjatywy, ciekawe projekty, robią coś dobrego, podtrzymują na duchu, działają. Będę do nich dzwonić, żeby nam o tym opowiadali i nas inspirowali. Codziennie słyszymy tyle złych informacji, że zwłaszcza teraz warto mówić o dobrej energii, której też nie brakuje. I pomyślałam, że możecie mi w tym pomóc. Na pewno ktoś z Was zna kogoś, kto zna kogoś... 🙏🙃 Na to liczę! Podrzucajcie pomysły na moim stories i do usłyszenia za tydzień o 16:00 w @newonce_radio 🎧