Na co dzień Wojciechowska i Kossakowski są bardzo aktywni i trudno im usiedzieć w miejscu. Nic więc dziwnego, że w sytuacji domowej kwarantanny kombinują jak mogą, żeby aktywnie spędzać czas. Ostatnio z pomocą mamie i jej narzeczonemu przyszła Mania. W ramach szkolnego zadania z muzyki, nakłoniła ich do stworzenia własnego utworu muzycznego. Efektami Martyna pochwaliła się na Instagramie:

Największe światowe firmy powstawały w garażach, dzisiaj są liderami na rynku... My zaczynamy w salonie i jako ZESPÓŁ liczymy na podobny rozwój sytuacji🤪

Tymczasem próby do nagrań naszego PIERWSZEGO SINGLA! Jak się podoba?! Przyszlibyście na koncert?😜

A to wszystko oczywiście w ramach #MARTYNACHALLENGE i przy okazji odrabiania zadania domowego Mani z muzyki 😄

M.

Kika dni temu, kiedy epidemia koronawirusa rozszalała się w Polsce na dobre, a rząd zaczął apelować do Polaków, by pozostali w domach, Martyna Wojciechowska wymyśliła #martynachallenge. Podróżniczka chciała w ten sposób zmotywować swoich fanów do szukania sposobów na aktywne spędzanie czasu w domu:

Jak wiecie jestem bardzo aktywna, zawsze w ruchu, zawsze w drodze… Obecna sytuacja to także dla mnie spore WYZWANIE! Ale przecież to właśnie wyzwania najlepiej kształtują nasz charakter. I pozwalają odkrywać ukryte talenty😜



Ja na przykład ostatnio UGOTOWAŁAM PRAWDZIWY OBIAD dla 3 osobowej rodziny… Z deserem! No dobra, deser zrobiła Marysia, ale kto mnie zna, ten wie, że i tak graniczyło to z cudem. NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE!



Ci, którzy tęsknią za outdoorem urządzają w domach ścianki wspinaczkowe, jeżdżą po salonie rowerem i pakują plecaki wyprawowe na czas😄 Ciekawa jestem Waszych sposobów na #athomeoutdoors. Ogłaszam #MARTYNACHALLENGE

Koniecznie wrzucajcie swoje foty i filmiki z tym hashtagiem i pokażcie co zwariowanego można zrobić w domu! Pora odkryć nowe lądy i outdoor pod własnym dachem

Od tego czasu instagram zalały zdjęcia i filmiki na których fani Martyny Wojciechowskiej pokazują oryginalne pomysły na domowe aktywności.