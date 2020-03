Po podbiciu rynku wydawniczego swoimi powieściami erotycznymi i zawojowaniu kina ekranizacją jednej z nich, Blanka Lipińska miała ruszyć na podbój telewizji. Niestety program o zawodnikach KSW, którego została gospodynią, po zaledwie jednym odcinku został zdjęty z anteny, a jego dalszą realizację zawieszono z powodu epidemii koronawirusa.

Lipińska na swoim Instagramie obwieściła więc, że została bez pracy, ale absolutnie nie budzi to w niej niepokoju. Celebrytka postanowiła także zaapelować do swoich fanów, by nie nakłaniali jej do pisania kolejnych erotycznych powieści:

Pierwszy raz od ponad półtora roku jestem bezrobotna. Bardzo bardzo mnie to cieszy. Żeby wam nawet nie przyszło do głowy pisać do mnie wiadomość "to napisz książkę" - powiedziała Lipińska, sugerując optymistycznie, że ktoś miałby nakłaniać ją do dalszego pisania. Nie, teraz nie ma pracy. Teraz powinny być miesięczne wakacje, ale z racji tego, że nie mogę nigdzie wylecieć.

Blanka, która od niedawna jest w nowym związku z Baronem ogłasza, że epidemię zamierza przeczekać nie robiąc nic konstruktywnego:

Nie napiszę książki, nie napiszę scenariusza, nie zajmę się absolutnie niczym. Będziecie oglądać nudną Lipińską siedzącą na chacie i piekącą kolejne ciasta, które nie są niespodzianką niestety - stwierdziła celebrytka.

Na Instagramie Lipińskiej widać zaś, że w nicnierobieniu, towarzyszy jej nowy partner. Baron umila Blance czas prywatnymi koncertami, ona zaś piecze mu bezglutenowe ciasta. Czy domowa kwarantanna scementuje ten związek?