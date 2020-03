Na kilka tygodni przed wybuchem pandemii koronawirusa, Natalia Siwiec wraz z mężem i córką wybrała się do Meksyku, gdzie bierze udział w sesjach zdjęciowych promujących marki odzieżowe. I choć celebrytka znajduje się z dala od ojczystego kraju, z pewnością ma świadomość tego, co dzieje się w Europie i jak poważna jest sytuacja w Polsce. Próżno jednak szukać jakichkolwiek odniesień do tych wydarzeń na jej profilu. Modelka niezmiennie publikuje reklamy sukienek, kosmetyków oraz słodkie nagrania swojej córki.

Takie ignorowanie poważnego kryzysu, który wpływa na życie wszystkich Polaków, nie spodobało się fanom Natalii, którzy masowo zaczęli wytykać jej ignorancję i egoizm:

Pani ignorancja i stosunek do tego co się dzieje w kraju pokazuje jakim naprawdę jest pani człowiekiem. Jak można reklamować sukienki i jakieś głupoty. Jak dzieją się takie rzeczy.

Jak tak można ? Wstawiać zdjęcia sukienek promujących markę . Wygrzewać się na słońcu z uśmiechem na twarzy ? Egoistyczne podejście również dla swoich obserwatorów . Może włączy Pani wiadomość ? Zobaczy co się dzieje na świecie w danej chwili ilu ludzi narażonych na smierć ? . A nie No trzeba zarobić . Zapomniałam !!!!!!!

Skończ reklamowac wszystko ludzie umierają a tu sukienki, kosmetyki i tak wkolko

Na ostatni komentarz Siwiec odpowiedziała w dość osobliwy sposób:

każdego dnia umierają i my też umrzemy - odpowiedź celebrytki tylko dolała oliwy do ognia

Każdego dnia ludzie umierają i my też umrzemy" pani Natalio jest pani tak prostą osobą że aż mi Pani żal, ciekawe czy córkę też Pani będzie uczyła tAkiego egoizmu. Brak słów, może wogóle niech się Pani nie odzywa...😥

W odpowiedzi Natalia Siwiec stwierdziła, że to nie ona, a internauci przejęci pandemią są egoistami:

zakładam, że każdego dnia opłakuje Pani dzieci które umierają w Afryce czy emigrantów, którzy chcą się przedostać w bezpieczniejsze miejsce i tracą życie, albo Chińczyków którzy umierali w Wuhan? Wiem, że nie! Wtedy nie bo to nie są dla was ludzie, tak? To jest przykre! Smutne. Bo dla was ludzie z Europy są jacyś lepsi i warci tego by się zbiorowo smucić i być w żałobie, a inni nie! Egoizmem jest to, że ludzie zaczynają zbiorową żałobę bo ich tez może to dopaść. W innym wypadku nikt nie myśli o tych którzy umierają.To jest egoizm!!!! Obrzydlistwo i hipokryzja Pani Marzeno! Tez nie zgadzam się ze światem pełnym śmierci, szczególnie dzieci, ale głównym powodem śmierci jest to że się rodzimy i każdego czeka to samo🤷🏽‍♀️proste. Życie