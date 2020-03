Mikołaj Krawczyk i jego żona Sylwia Juszczak mają sporą rodzinę. Para doczekała się wspólnej córeczki, oprócz tego mieszkają z nimi dwaj synowie aktorki z poprzedniego związku. Kiedy jeszcze aktorowi przypada opieka nad jego bliźniakami ze związku z Anetą Zając, robi się z tego 7-osobowa gromadka. Zakupy dla tak licznej rodziny są zwykle są duże, co dopiero w przypadku zapasów na wypadek kwarantanny. Tuż przed weekendem na swoim Instagramie Mikołaj Krawczyk zamieścił zdjęcie, na którym pokazał swoje pakunki, zajmujące powierzchnię całej windy. Aktor napisał:

Reklama

Mądry jest ten co mądrze do życia podchodzi i nie popełnia trzeci raz błędu, który za drugim razem okazał się kolejnym fiaskiem. Mądry jest ten co nie fika i ignorancją się brzydzi. Mądry jest ten co chucha na zimne zdrowym oddechem. Mądrości Wam życzę i przezorności. Jesteśmy w kontakcie, który teraz jest w cenie już nie tylko z potrzeb społeczno ludzkich... #archiwalne #zdjęcie #stop #ignorancja #zostajewdomu #życie #wsieci #przyszłość #wyższy #plan #nie #mylcie #z #bogiem #zaplanowany #stan #rzeczy #system

Internauci jednak nie dostrzegli w robieniu zapasów mądrości. Przeciwnie, skrytykowali aktora za bezmyślność i egoizm:

No mądre to nie jest, bo przez takich jsk Pan inni nie mogą zrobić zakupów, dla mnie to czysty egoizm a nie mądrość, sorry.....

Brak słów na takich ludzi jak wy😡 wykupujecie towar nie myśląc o ludziach, którzy do sklepów trafili później , A na półkach pustka nawet nie mogę kupić niczego na obiad, a oni też mają swoje rodziny!

W trudnych czasach nie myśl tylko o sobie! To glupia postawa. Pomyśl o starszych osobach. Zanieść im trochę. Przez takich jak Ty dla innych nie ma Egoista !!

A ile jedzenia do wyrzucenia bedzie

Wielu komentujących zwróciło także uwagę, że Mikołaj wybrał się na tak duże zakupy bez toreb wielokrotnego użytku, przez co zmarnował mnóstwo plastiku:

pomijam zakupy, bo z grubsza we wcześniejszych komentarzach dostał pan za swoje, ale ta ilość plastiku, w którym zakupy zostały przyniesione do domu... wstyd!

Mądry używa na zakupach toreb wielokrotnego użytku

A te foliowki to co teraz?wiedząc że idziemy na duże zakupy trzeba zabrać duże torby wielokrotnego uzytku jaki pan daje przykład.WSTYD!!!