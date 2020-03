Zalecenia WHO i Ministerstwa Zdrowia mówiące o tym, by jak najczęściej myć ręce i w miarę możliwości nie wychodzić z domu to jedyne sprawdzone sposoby na uniknięcie zakażenia koronawirusem. Nasi celebryci jednak nie zawodzą i donoszą o innych metodach, które mogą pomóc. Magda Gessler rodziła, by porozkładać w domu pokrojoną cebulę, do której przykleją się wirusy i bakterie, Mariusz Pudzianowski poleca witaminę C, a Monika Zamachowska namawia, by spróbować bioenergoterapii.

Reklama

Dziennikarka zachwala przy tym usługi swojego przyjaciela, Zbyszka Nowaka:

Wiem, że bardzo się martwicie. Sama jestem załamana zamknięciem szkół, odwołaniem premiery teatralnej męża, moich spotkań operowych. Niestety wygląda na to, że musimy wytrzymać. Myjcie ręce. Dezynfekujące przedmioty, których dotykacie, szczególnie metalowe. A potem wejdźcie na stronę (...) i skorzystajcie z przekazu energetycznego. Przyjaźnię się ze Zbyszkiem Nowakiem od 25 lat. Wiele razy uchronił mnie przed chorobą, również przed atakiem paniki. Wierzę w energię i dobroczynny efekt jej działania. Polecam Wam kontakt. Trzymajmy się.

Fani nie podzielili entuzjazmu dziennikarki wobec zbawiennego działania przekazów energetycznych. Niektórzy wprost dziwili się, że Zamachowska wierzy w takie "zabobony".