Od czasu tragicznej śmierci swojego męża, Piotra Woźniaka-Staraka Agnieszka wycofała się zupełnie z życia publicznego. Dziennikarka zrezygnowała z pracy w stacji TVN przy formatach "Big Brother" i "Ameryka Express" i zaszyła się w ukochanych górach, gdzie próbowała poradzić sobie z dramatem.

Miesiąc temu na swoim Instagramie Woźniak-Starak zapowiedziała swój powrót. Jego pierwszym zwiastunem było pojawienie się w roli gospodyni wieczoru podczas uroczystej premiery filmu "Sala Samobójców. Hejter".

Wczoraj zaś dziennikarka zaprosiła swoich fanów przed radiowe odbiorniki, bowiem już dziś będzie ją można usłyszeć w nowej audycji na antenie Newonce.radio:

Jutro o 16:00 na żywo w @newonce_radio premiera mojej audycja Life Balance. Trochę się stresuję, bo co tydzień będziemy podejmować ważne, życiowe tematy, co zawsze wiąże się z pewną odpowiedzialnością. Mam nadzieję, że ci z Was, którzy tak samo jak ja szukają odpowiedzi na różne pytania, znajdą w tych rozmowach coś wartościowego.

Cieszę się, że wracam do radia. I że w pierwszej audycji porozmawiam właśnie z nią. Nie chcę zdradzać za dużo, więc powiem tylko tyle, że ma na imię Magda i jej historię powinni poznać wszyscy. Do usłyszenia!

Podobno do jednego z pierwszych odcinków swojej audycji Agnieszka Woźniak-Starak zaprosiła Magdalenę Boczarską. Aktorka i dziennikarka przyjaźnią się od czasu, gdy Boczarska zagrała główną rolę w wyprodukowanym przez Piotra Woźniaka-Staraka filmie "Sztuka kochania".