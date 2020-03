W rozmowie z Krystyną Pytlakowską dla magazynu "Viva!" Tomasz Kammel opowiedział, czym zajmuje się jego obecna partnerka:

Lubię dzielić życie z kimś dla mnie ważnym. Moja dziewczyna pracuje w dużej międzynarodowej korporacji i jest mądrą, niezależną kobietą

Prezenter dodał, że wraz z nową ukochaną, w jego życiu pojawiły się jej dzieci:

Nie wiem, czy się spełnię jako ojciec w przyszłości, ale co ma być, to będzie. Myślę, że byłbym zaangażowanym tatą. Rzecz w tym, że moje instynkty opiekuńczo-rodzicielskie już się na kimś skupiają. Moja dziewczyna ma dwie nastoletnie córki, które dorastają na moich oczach i stają się bardzo ważną częścią mojego świata

A jak Tomasz Kammel poukładał swoje relacje z córkami partnerki?

Bardzo dobrze. Ich mama znakomicie poukładała nasze wspólne życie. Jest w nim dużo miejsca dla mnie, co nie wyklucza świetnych kontaktów z ich ojcem. Dziewczyny mają bardzo zaangażowanego i kochającego tatę. Nie popełniam błędu, by grać rolę, w której nie zostałem obsadzony i próbować im go zastąpić. Wiedzą, że mają we mnie wsparcie, ale przede wszystkim wiedzą, że mają rodziców. Ja zawsze służę radą, pilnując, bym nie udzielał tych nieproszonych

Czy prezenter zdecyduje się kiedyś pokazać ukochaną opinii publicznej, czy też będzie trzymał swój związek z dala od mediów?