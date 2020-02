Ewa wraz z mężem ponad tydzień temu polecieli do rodzinnych Aten Lefterisa na wakacje. Beztroski wypoczynek przerwała im konieczność nagłej hospitalizacji ukochanego trenerki.

Chodakowska o wszystkim poinformowała fanów na Instagramie i nie byłaby sobą, gdyby nie wykorzystała tej okazji do kolejnego motywacyjnego wpisu:

Nie mam śmiałości narzekać na pierdolety.. .. nie tylko dlatego, ze czytam Wasze historie.. ale tez dlatego, ze raz na czas, moje życie przypomina mi CO TAK NAPRAWDĘ JEST WAŻNE.. Jestem w Atenach..

Od niecałych dwóch tygodni..

Lelo właśnie został zabrany na sale operacyjną..

Przed nim półtoragodzinna operacja.. I chociaż wiem, ze wszystko będzie dobrze, czuje te bezsilność..

Mam kamień zamiast żołądka..

Na klatce piersiowej stoi słoń.. Tłumacze sobie, ze takie sytuacje, spotykają nas po to, żeby zauważać i doceniać każdy dzień ❤️ Tydzien refleksji..

WDZIĘCZNOŚĆ.. DOCEN TO CO MASZ!

W dalszej części swojego posta Ewa Chodakowska nakłania fanki do tego, by doceniały to, co mają w życiu:

Nie narzekaj na każdym kroku..

Nie chcesz żeby los Ci przypomniał, jak bardzo powinnaś być wdzięczna za to co już masz.. JESTEŚ SZCZĘŚCIARĄ!

Zacznij tak o sobie myśleć ❤️

Znam ludzi.. tysiące ludzi, którzy z miejsca zamienili by się z Tobą miejscami ❤️

Pod postem Ewy pojawiło się wiele słów wsparcia i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia dla Lefterisa.