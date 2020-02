Od momentu ogłoszenia radosnej wieści o swojej trzeciej ciąży, Małgorzata Rozenek jest jeszcze bardziej aktywna w mediach społecznościowych. Celebrytka nie zwalnia także zawodowego tempa, angażując się w kolejne projekty telewizyjne i marketingowe. Ostatnio pojawiła się nawet podczas ramówkowej konferencji TVN, po zakończeniu której cierpliwie udzielała wywiadów dziennikarzom.

Reklama

Szczęśliwa mama zapewnia, że znakomicie czuje się w ciąży, dlatego nie musi ograniczać swojej aktywności. Za to po porodzie, planuje zrobić sobie przerwę od pracy i show biznesu. W tym celu chce wraz z rodziną wyjechać z kraju:

W czerwcu rodzi się ten mały wyczekany człowiek. Nie ukrywam, że chcę te pierwsze kilka miesięcy poświęcić tylko jemu, wyjeżdżam z kraju nawet na jakiś czas - zdradziła w rozmowie z Plotkiem.

Przerwa nie będzie jednak długa, bowiem już jesienią Rozenek planuje wrócić do pracy:

(...) Chcę żebyśmy my, nasze dzieci, nasze psy byli razem i tak odnaleźli się w tym czasie, poznali się z małym i wtedy wrócę jesienią do Polski i do pracy - zdradziła celebrytka

Fani mają jednak nadzieję, że Małgorzata nie zrezygnuje w tym czasie z aktywności w mediach społecznościowych i będzie tam relacjonował pierwsze miesiące życia swojego trzeciego syna.