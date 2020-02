W przeciwieństwie do córek innych gwiazd Hollywood, które już jako nastolatki zaczynają być celebrytkami, Mikaela dotychczas trzymała się z dala od świata mediów i show biznesu. Jednak kiedy do niego weszła, do z wielkim przytupem.

Reklama

Córka Stevena Spielberga wyznała bowiem ostatnio, że zamierza podbić rynek filmów porno. Na swoim Instagramie zamieściła zdjęcie w bieliźnie z podpisem, iż zostało zrobione na jednym z jej pierwszych amatorskich planów filmowych.

W rozmowie z "The Sun" zdradziła zaś, dlaczego wybrała tak nietypową branżę, jak porno:

Zmęczyło mnie to, że nie mogę czerpać korzyści z mojego ciała, ciągle słyszałam, że powinnam swoje ciało nienawidzić. Miałam także dość codziennej pracy, która nie przynosiła satysfakcji mojej duszy. Mam wrażenie, że wykonując tego typu zawód, mogę 'zaspokoić' potrzeby innych ludzi, ale czuję się z tym dobrze – wyznała

Mikaela dodała, że w filmach będzie występowała wyłącznie solo, bowiem nie chce uprawiać seksu przed kamerami z szacunku do swojego partnera.

Dziennikarz zapytał oczywiście przyszłą gwiazdę porno, jak na taki pomysł na karierę zareagowali rodzice. Panna Spielberg zdradziła, że przekazała tę nowinę mamie i tacie przez komunikator internetowy, a oni usłyszawszy ją byli zaintrygowani.

Mikaela Spielberg to nie pierwsza córka znanego ojca, która postanowiła spróbować swoich sił w branży porno. Kilka lat temu gwiazdą filmów dla dorosłych została Montana Fishburne, córka gwiazdora "Matrixa", Laurence'a Fishubrne'a. Pod pseudonimem Chippy D zaczęła występować w filmach porno.