Najbardziej celebrycki spośród rolników, którzy wzięli udział w popularnej produkcji TVP, sam nie ma nic przeciwko temu, że Krystyna chce poślubić swoją ukochaną, przestrzega ją tylko przed hejtem, jaki może na nią spaść w związku z tym krokiem:

To jest ich życie, ich decyzje i to one poniosą tego konsekwencje. Na pewno spadnie na nie hejt, będą dziwne, niestosowne komentarze pod wspólnymi zdjęciami – przepowiada rolnik. – Ja sam im tego ślubu nie bronię. Jeśli są ze sobą szczęśliwe, to jak najbardziej im kibicuję – powiedział Adam Kraśko w rozmowie z "Faktem"

Rolnik zapewnia, że jest tolerancyjny, ale:

Wolę taką rodzinę tzw. starego modelu, czyli mężczyzna, kobieta i dzieci – mówi.

Krystyna i jej partnerka Agnieszka wezmą ślub w Edynburgu już dzisiaj.