W książce opisującej życie i karierę Zenona Martyniuka znalazł się fragment dotyczący tego, skąd wzięła się nazwa "disco polo". Zenek sugeruje, że to on jest jej pomysłodawcą:

Do Polski miał przyjechać Roberto Zanetti, czyli słynny Savage. Na plakatach tytułowano go „Savage - król italo disco”. Pomyślałem, że głupio będzie to wyglądało obok muzyki chodnikowej i postanowiłem coś z tym zrobić. Polo disco brzmiało dziwnie, ale disco polo już było do przyjęcia.

Z tą wersją nie zgadza się inny gwiazdor tego nurtu, czyli Sławomir Świerzyński:

To kłamstwo, że Zenek wymyślił nazwę disco polo. Jak ja słyszę, że on mówi takie pierdoły... – powiedział w rozmowie z "Faktem"

Lider Bayer Full twierdzi, że autorami nazwy są lider zespołu Centrum Witold Waliński, Karol Majewski i Sławomir Skręta.

Wersję Świerzyńskiego potwierdza Witold Waliński i zapewnia, że to on jest autorem nazwy "disco polo":

Mit, że Zenek to wymyślił, krąży od kiedy zaczęto go lansować na króla disco polo. Martyniuk uzurpuje sobie prawo do wymyślenia nazwy, co jest oczywiście nieprawdą - zapewnia w rozmowie z "Faktem"