Natalia Kukulska i jej mąż co roku mają swoje święto zakochanych dwa dni przed Walentynkami. 12 lutego 2000 roku para wzięła bowiem ślub. W tym roku piosenkarka uczciła tę rocznicę wpisem na Instagramie:

Mamy 20 lat! Nie będę się rozwodzić... o nas, ani rozczulać nad nami ale dumna jestem, że nam się udaje iść razem już 20 lat. Czasami to takie proste. Czasami trzeba popracować. Najważniejsze są owoce tego co miedzy nami - trzy boskie istoty oraz dźwięki i słowa , które udaje nam się wspólnie splatać. Niech tylko będzie zdrowie i proza życia nie podcina nam skrzydeł - to damy radę! Kto, jak nie my?

Ps. Przypomniał mi się utwór pt. „Coś więcej”, który stworzyliśmy 10 lat temu na album „Comix”. Włożyłam fragment tej piosenki jako tło dla tego landszaftowego zdjęcia. No bo kiedy, jak nie teraz? My Walentynki zawsze świętujemy pierwsi

Małżonkowie przez te 20 lat doczekali się trójki dzieci - syna Jana oraz dwóch córek - Anny i Laury. Ich wspólnym dziełem jest także album "Comix", który ukazał się w 2010 roku.