W rozmowie z serwisem sport.pl Radwańska opowiedziała o tym, jak ciąża zmieniła jej codzienność. Tenisistka musiała na przykład zrezygnować z niektórych sportowych aktywności:

Wiem, że będę musiała z wielu rzeczy zrezygnować. No ale cóż, taka kolej rzeczy

Radwańska opowiedziała, jak przyjęła informację o ciąży na początku i jak podchodzi do tej sytuacji obecnie:

No na pewno te priorytety się zmieniają. Oczywiście, na początku było trochę obawy i trochę nerwów, co będzie, jak będzie i czy dam radę. Teraz troszkę się uspokoiłam, ale myślę, że te nerwy wrócą gdzieś tam w końcówce. Tak naprawdę wiadomo, że to jest dla mnie nowa sytuacja i nowa odpowiedzialność. Zupełnie inny etap w życiu.

Tenisistka może jednak liczyć na wsparcie przyjaciółek, które w temacie ciąży i macierzyństwa są już obeznane:

Na szczęście mam dużo koleżanek, mających dwójkę - trójkę dzieci i już służą poradą, opowiadają, co i jak, więc nauczycielek będę miała sporo. To jest fajna sprawa, bo jednak można coś przeczytać w książce, coś obejrzeć, ale jednak w praktyce jest inaczej, więc ja sama będę się tego uczyć, ale mam nadzieję, że podołam.

Agnieszka zdradziła także, że jej bliscy z niecierpliwością czekali na tę nowinę, a teraz wyczekują maleństwa.