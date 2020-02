Kinga Rusin z pewnością nie była zdziwiona faktem, że post w którym opisała, jak na jednym z przyjęć po Oscarach bawiła się w towarzystwie takich gwiazd, jak Beyonce, Jay-Z, Leonardo DiCaprio, Rihanna czy Bradley Cooper stanie się hitem w rodzimych mediach. W końcu taka przygoda to nie lada pożywka dla kolorowej prasy. Dziennikarka zapewne jednak nie spodziewała się, że jej publikacja zyska popularność także na zagranicznych portalach. Napisały o niej między innymi Daily Mail i People.

Dlaczego światowe media zainteresowały się postem polskiej dziennikarki? Wszystko za sprawą zdjęcia z Adele, jakie przy tej okazji pokazała Kinga. Okazuje się bowiem, że autorka takich hitów, jak "Hallo", czy "Someone Like You" w ostatnim czasie bardzo schudła, ale jak może unika pokazywania się prasie. Fotoreporterom od dawna nie udało się upolować żadnego jej zdjęcia, dlatego fotka zamieszczona przez Rusin, na której widać niezwykłą metamorfozę Adele, zrobiła taką furorę.

Sama Kinga również poświęciła kilka zdań na opis przemiany Adele twierdząc, że z początku w ogóle jej nie poznała:

Zaczęło się od rozmowy z Adele o moich szpilkach (namawiała mnie na kapcie które sama miała na nogach). Szczerze, nie poznałam jej bo jest teraz szczupła jak przecinek! Gadałyśmy zaśmiewając się do momentu kiedy powiedziała jak się nazywa...