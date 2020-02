Koncert, jaki w przerwie finału Super Bowl dały Shakira i Jennifer Lopez przejdzie do historii z wielu powodów. Jednym z najważniejszych jest to, że dwie latynoskie gwiazdy rzuciły na kolana całą Amerykę, co w dobie antyimigranckiej polityki Donalda Trumpa było swego rodzaju manifestem. Niestety, choć występ był bardzo wymowny i miał ogromne znaczenie, dla niektórych był tylko dowodem na to, że kobiety w wieku około 50 lat potrafią tak wspaniale wyginać się na scenie.

Reklama

W taki właśnie sposób, na swoim Facebooku występ skomentował Zbigniew Hołdys:

Fakt, iż muzyk podkreślił wiek artystek, bardzo nie spodobał się Karolinie Korwin Piotrowskiej. Na swoim profilu na Instagramie dziennikarka napisała:

Dziwi mnie, jak chętnie mężczyźni po Super Bowl, gdzie wystąpiły dwie IKONY, silne, wspaniałe kobiety, pokazując sile i solidarność Latynosów, piszą głównie o ich wieku. No i czy wypada kręcić niemal nagą pupą „w pewnym wieku”. Ja nie zastanawiam się, czy pan publicysta w swoim wieku jeszcze „może”, czy składa literki sam, czy sam chodzi, czy czegoś nie zapomniał i nie dziwie się, ze jest aktywny w życiu publicznym. Mnie nie dziwi ani Mick Jagger biegający po scenie ani półnagi Iggy Pop. Chcesz, to możesz. Dajesz super przykład. Można mieć gdzieś metrykę, ona jest dodatkiem go ciebie, do tego, co robisz.

Widziałam na Super Bowl dwie wspaniałe kobiety, które przede wszystkim dały pokaz siły i zrobiły wazny polityczny manifest. Tak, polityczny, gdyby pan komentator doczytał, wiedziałby, o czym dyskutuje się w Stanach po tym show, które widziało ponad 100 mln ludzi. O polityce, o łamanych przez Trumpa prawach emigrantów, o tym, co NAPRAWDĘ pokazały na scenie, oprócz pupy, ciała, tańca, głosów genialnych, dwie ikony światowej muzyki. Dwie kobiety, które wiedza, co to seksizm, co to molestowanie, dyskryminacja.

Tak, dla wielu to są dwie stare baby i jeszcze mogą. Mogą. Jak cholera mogą i jeszcze die rozkręcają. My wszyscy możemy.

Ostatnio mówi się dużo o seksizmie, jak go zdefiniować, jak określić, jak edukować ludzi- proszę bardzo, oto podręcznikowy, modelowy przykład seksizmu. Klasyka nadwiślańskiego maczyzmu. Klasyka w czystej postaci. Uczcie się

Zbigniew Hołdys nie odniósł się na razie do krytyki Karoliny Korwin Piotrowskiej. Muzyk zapowiedział tylko w swoich mediach społecznościowych, że będzie banował internautów, którzy zarzucają mu takie niegodziwości, jak seksizm.