Radwańska opublikowała zdjęcie dziecięcych bucików oraz opis, w którym napisała, że jest w ciąży:

Przyszedl czas na nowy etap w zyciu☺️🤰 #szczesliwa

#rodzinasiepowieksza #będęmamą

The time has come for a new stage in life☺️🤰#happy #familyisgettingbigger #imgoingtobeamommy

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy, również od znanych sportowców i celebrytów. Gratulacje złożyli Agnieszce między innymi Marcin Gortat, Qczaj, Tomasz Ciachorowski, Marcelina Zawadzka, Kuba Błaszczykowski, Omenaa Mensah i Maciej Dowbor.

Agnieszka Radwańska w lipcu 2017 roku poślubiła swojego byłego sparing partnera Dawida Celta. W listopadzie 2018 ogłosiła zaś, że kończy sportową karierę. W najbliższym czasie była tenisistka z pewnością całą swoją uwagę skoncentruje na życiu rodzinnym. Serdecznie gratulujemy!