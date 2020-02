Od wczoraj stację TVN zalewa lawina krytyki za to, w jaki sposób poranny program "Dzień Dobry TVN" przedstawił temat zwycięstwa koreańskiego muzyka w rankingu na najprzystojniejszą twarz świata. Przypomnijmy, iż prowadzący Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik wraz z zaproszonymi gośćmi drwili ze zbyt mało męskiego ich zdaniem wyglądu Jungkooka.

Reklama

Widzowie stacji zareagowali błyskawicznie zasypując sieć krytycznymi komentarzami, w których zarzuca się redakcji DDTVN rasizm, brak szacunku oraz profesjonalizmu. Do głosów krytyki dołączyła Karolina Korwin Piotrowska. Oto, co na temat swojego byłego pracodawcy napisała na Instagramie:

Fani KPopu właśnie robią z TVN to, czego nie udalo się PiS w ostatnich latach. Rozjeżdżają równo i niestety zasłużenie. Sieć płonie.

Następnie dziennikarka z dezaprobatą opisała zachowanie prowadzących, czyli Anny Kalczyńskiej i Andrzeja Sołtysika:

W studiu jest „zabawnie”, bo prowadzący zauważają radośnie, że pan wyglada nie jak pan, tylko Mały książę, bardzo śmiesznie się nazywa (no bardzo śmiesznie, szacuneczek), włosy ma farbowane (meeeehhh, ale śmieszne, polowa facetów w TVN, w szolbizie włosy doczepia i farbuje, ale to szczegół), ma kolczyki ( fuj), no i ta twarz. Niemęska. Tak, mamy 21 wiek, dowcipaski z czyjegoś wyglądu, etniczności, rasy są passe...really? Żeby było „fajniej” jakiś gościu idzie w miasto ze zdjęciem koreanskiego mężczyzny, żeby „lud” osądził, czy jest męski. Tylko, ze na zdjęciu jest ktoś inny. Zupełnie inny członek grupy BTS. Research, głupcze!

Korwin Piotrowska nie kryje oburzenia na fakt, iż takie podejście do tematu zaprezentowała właśnie stacja TVN:

Jesteśmy w mediach, w telewizji, która głosi tolerancję, na prawo i lewo teraz puszcza przemówienia z Auschwitz o wykluczaniu,o rasizmie, o potrzebie tolerancji,o tym, ze się innych, inności wszelkiej palcem nie wytyka. Tu się mówi, podobno z troską o tym, ze wzrasta ilość depresji, samobójstw wśród ludzi, wytykanych palcami, odrzucanych, ze względu właśnie na wygląd czy rasę. To jest kraj, w którym na ulicy nadal słyszy się „asfalt”, „ciapaty”, „mongoł”. Ale to tu o poranku była beka z psychicznie chorych, wiec beka z innego typu urody tez spoko przejdzie.

I ktoś się jeszcze dziwi, ze ludzie przeskakują na Pytanie na śniadanie albo Netflix?i I na koniec: zwizualizujmy sobie, ze w koreańskiej śniadaniówce byłaby taka mega rasistowska beka z męskości i wyglądu prezenterów ddtvn....just saying;)

Na Twitterze powstał hasztag #dziendobrytvnisoverparty, który zdobywa ogromną popularność nie tylko wśród polskich użytkowników serwisu.