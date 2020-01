Rola w serialu, występy w teatrze, liczne kampanie reklamowe, a do tego wychowanie trójki dzieci. Małgorzata Socha na brak obowiązków nie narzeka. W rozmowie z jastrzabpost.pl aktorka wyznała, że nie może pozwolić sobie na chwile słabości:

Reklama

Staram się nie myśleć o tym, że czegoś mi się nie chcę, bo nie ma takiej możliwości. Jak ma się trójkę dzieci, to musi mi się chcieć, żeby to wszystko szło do przodu. Nie mam takich rozterek egzystencjalnych, bo wiem, że nie ma na to przestrzeni.

Socha przyznała także, że od lat korzysta z pomocy niani:

Mamy naszą niezawodną nianię, która jest z nami całe lata. Ja jestem taką osobą, która bardzo przywiązuje się do ludzi i jak komuś zaufam i kogoś pokocham, to jesteśmy ze sobą na dobre.

Małgorzata Socha jest mamą 7-letniej Basi, 3- letniej Zosi i 2-letniego Stasia.